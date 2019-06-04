Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасова доставили в реанимацию НИИ им.Склифосовского. Врачи диагностировали у продюсера сильный химический ожог. Врачи начали бороться за его жизнь прямо в карете скорой помощи.

Нет, продюсер вовсе не собирался покончить с собой таким узуверским способом. Бари Каримович перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке. Он подумал, что это вода, но в стакане было сильнодействующее вещество для прочистки труб "Крот". Продюсер получил сильный ожог пищевода, но медики уверены, что все будет хорошо.