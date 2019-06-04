Бари Алибасов госпитализирован в результате несчастного случая

Известный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с острым отравлением химикатами. Сообщается, что отравление стало результатом несчастного случая.

Стало известно, что Алибасов по ошибке выпил средство для чистки труб, перепутав его с питьевой водой, в следствие чего продюсер получил острый ожог пищевода. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, начали оказывать Алибасову срочную медпомошь сразу в машине, передаёт РЕН ТВ. По словам медиков, жизни 71-летнего продюсера ничего не угрожает.

Представители Алибасова пока не дали комментариев относительно здоровья продюсера. Сын Алибасова заверил, что "здоровью отца ничего не угрожает". Супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина также не дала развёрнутого ответа на вопрос о самочувствии мужа. "Позвоните ему и спросите. Я такие подробности не знаю. Он отдыхает сейчас, мы только вчера приехали", - заявила она.