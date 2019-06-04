Алана Мамаева прошла тест на полиграфе из-за старого видео

Жена футболиста Павла Мамаева Алана решила доказать, что в опубликованном в 2011 году видеоролике с её участием девушка не находилась под действием запрещённых веществ.

Для того, чтобы доказать, что её странное поведение на видео было простой шуткой, Алана Мамаева решила пройти тест на детекторе лжи, передаёт МИР24. Алану проверили на полиграфе дважды: в первый раз с глазу на глаз со специалистом, а во второй раз в присутствии журналистов.

«Выводы такие: я не могу сказать, что она соврала, отвечая на три ключевых вопроса, потому что у нее нет качественных реакций. Когда человек говорит неправду, у него реакции лжи носят ярко выраженный и устойчивый характер», - рассказал полиграфолог о результатах теста.