Поклонники обвинили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для своей дочери

Пользователи обвинили Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самолову в том, что те купили для своих дочерей первые места в конкурсе по художественной гимнастике.

Когда Ксения Бородина с гордостью сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ее дочь заняла первое место и получила первый разряд на соревнованиях по художественной гимнастике, не все подписчики порадовались заслугам звездного ребенка. Многие хейтеры увидели странное совпадение в том, что две дочери знаменитых родителей на одном и том же конкурсе, правда в разных возрастных категориях, занимают исключительно первые места. Они обвиняют и Ксению и Оксану, считая, что заботливые матери просто купили победу для своих чад.

Ксенпя Бородина отреагировала сразу, она потерла все негативные комментарии и заблокировал излишне рьяных критиканов. «Доказывать как мой ребёнок трудится я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет слово «свинячий», потому что вы такие и есть!», - ответила Ксения Бородина недоброжелателям.

Подписчики тоже в долгу не остались. «Я ни разу не видела больше ни одной медийной личности, чтоб была так зациклена на мнений других, чтоб отпускалась до уровня своих недоброжелателей объясняя, оправдываясь, оскорбляя взамен. Чем это обусловлено? Не хваткой внимания? Недостатком любви к самой себе? Множеством лишнего времени? А главное зачем?», «Очередной раз убеждаюсь, что вас это очень задевает. "Мне наплевать, мне наплевать…" Зачем тогда писать об этом?», « Я в шоке, одни оскорбление сыпятся от вас! После стольких унижений людей, развода в рекламе, скажу одно - жаль Вас, убогая», - написали ведущей скандальной телестройки фолловеры.