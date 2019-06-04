Певица Валерия высказалась против участия детей звезд в песенных конкурсах после скандала на шоу «Голос.Дети»

Певица Валерия считает, что публичным персонам, особенно певцам не стоит отправлять своих детей на вокальные конкурсы подобные шоу «Голос.Дети» на Первом канале.

«Для детей известных личностей подобные конкурсы являются Голгофой. Если ребенок выиграет первое место - у него может «крышу снести», а если он проиграет - может на всю жизнь надломиться», - рассуждает звезда в программе «Эмпатия Манучи». Валерия подтвердила, что считает Микеллу Абрамову очень талантливым ребенком, но вот на «Голосе» она не была лучшей. По словам Валерии, все конкурсанты должны быть в одинаковых условиях, а тот факт, что друзья и знакомые певицы Алсу поддерживали звездного ребенка, кажется ей неправильным.

Испортит ли недавний скандал карьеру дочери Алсу? Певица считает, что нет, поскольку скандалы в шоу-бизнесе бывают часто и быстро забываются. А вот пересмотр результатов конкурса может негативно сказаться на психике ребенка, девочка усомниться в своих способностях. К тому же травля в соцсетях тоже никак не добавляет ей уверенности в себе.