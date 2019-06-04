Обман с ДНК-тестом. Актеру сериала «Мент в законе» дважды пришлось выяснять, является ли он отцом собственной дочери

Актер Александр Хмельницкий более 20 лет назад потерял супругу, на новый брак не решался, в одиночку воспитывая дочь. Но когда все же собрался снова жениться, возлюбленная артиста заявила, что он не родной отец наследницы и якобы жена Александра родила ребенка от любовника.

Будучи близкой подругой покойной жены Хмельницкого, Диана Дорофеева сообщила, что знала много ее секретов: «Саша был очень красивым молодым человеком, пользовался успехом у женщин. У него были долгие гастроли, а Галя чувствовала себя будто на втором плане после рождения дочери».

Она даже назвала даже имя любовника жены актера и предполагаемого генетического отца его дочери Анастасии. Коллега покойной жены Леонтий Данчук признался в романе: «Она жаловалась, что муж не любит и детей не хочет. Жалко стало ее. Встречались... Так получилось, что стали близки». Александр Хмельницкий не понимал, чему верить и тогда Диана предложила ему пойти на программу «На самом деле» и сделать ДНК-тест, пообещав помощь и поддержку при любом исходе.

Когда Дмитрий Шепелев объявил, что отцом девушки с вероятностью 99,9% является любовник жены актера, в студии стояла тишина. Впрочем, ведущий сказал, что не может ручаться за достоверность результатов, ведь биологический материал предоставила именно Диана. Частный детектив, следивший за возлюбленной актера подтвердила, что Диана и Леонтий несколько раз встречались и могли быть в сговоре и порекомендовала повторную экспертизу.

Повторный генетический анализ доказал родство между актером и его дочерью, правда вот свадьбы Хмельницкого с Дианой Дорофеевой уже не будет.