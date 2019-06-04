Юлия Началова была бы против оккультных действий на своей могиле

После смерти известной певицы Юлии Началовой в расцвете лет, на кладбище к её могиле началось настоящее паломничество. Пиар-директор артистки Анна Исаева в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала, как бы сама Юлия отнеслась к этому явлению.



Люди говорят, что Началова какими-то способностями обладала и там чуть ли не крема, как на могиле Чумака, заряжают. "Это бред! Уверена, что сама Юля этого бы не одобрила. Наверняка и её родителям подобное не понравится. Юля никогда не обладала сверхсилой энергетической, чтобы кому-то помогать. Чтить её память нужно, и мы очень хотели бы, чтобы это происходило, но пытаться зарядить крема и воду – это кощунство!, - говорит Анна Исаева. - Она где-то верила, где-то не верила в людей с таким «бэкграундом». Есть люди совершенно уникальные, про которых, как про Вольфа Мессинга, нельзя сказать, что он не обладал даром. Мы были знакомы с людьми, которые лично были знакомы с Мессингом, и их рассказы нас впечатляли. Буквально за месяц до смерти Юли мне очень активно звонила программа ТНТ «Битва экстрасенсов». Они снимали новый сезон и настойчиво предлагали нам участие в этом проекте. Несмотря на хорошие рейтинги этого проекта, Юля категорически отказалась принимать в нём участие". Наверное, это и является ответом на вопрос, как бы Началова отнеслась к паломникам на своей могиле.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью подруги и помощники артистки в "Аргументах недели".



