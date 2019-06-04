Бузова и Собчак помирились?

Ольга Бузова выпустила клип на песню "Водица". Начинающая певица посвятила песню парам, пережившим развод. В новом видео телеведущая предстала в амплуа женщины, пережившей измену. Собчак уверена, что Бузова должна извиниться за "дурацкие обвинения"

По словам певицы, уже спустя два часа, после того, как ее песня стала доступна в сети Интернет, она попала на первое место в ITunes. Ольга назвала данный факт "нашей общей победой".

Как происходящее связано с Ксенией Собчак, спросите вы? Все очень просто: светская львица появилась на премьере клипа в столичном ресторане "Облака" и расставила все точки над "i".

Ксения, взяв микрофон, призвала замять скандал, разгоревшийся вокруг модного дома Balenciaga: ранее "Аргументы недели" уже сообщали подробности взаимного недопонимания между Ольгой и Ксенией.

Собчак подарила Бузовой роскошный букет цветов и предложила закрыть тему с курткой от известного бренда, поскольку речь шла о русском дизайнере, имя которого она пообещала назвать певице лично.