//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Бузова и Собчак помирились?

4 июня 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Бузова и Собчак помирились?

Ольга Бузова выпустила клип на песню "Водица". Начинающая певица посвятила песню парам, пережившим развод. В новом видео телеведущая предстала в амплуа женщины, пережившей измену. 

Собчак уверена, что Бузова должна извиниться за "дурацкие обвинения"

Собчак уверена, что Бузова должна извиниться за "дурацкие обвинения"

По словам певицы, уже спустя два часа, после того, как ее песня стала доступна в сети Интернет, она попала на первое место в ITunes. Ольга назвала данный факт "нашей общей победой".

Как происходящее связано с Ксенией Собчак, спросите вы? Все очень просто: светская львица появилась на премьере клипа в столичном ресторане "Облака" и расставила все точки над "i".

Ксения, взяв микрофон, призвала замять скандал, разгоревшийся вокруг модного дома Balenciaga: ранее "Аргументы недели" уже сообщали подробности взаимного недопонимания между Ольгой и Ксенией.

Собчак подарила Бузовой роскошный букет цветов и предложила закрыть тему с курткой от известного бренда, поскольку речь шла о русском дизайнере, имя которого она пообещала назвать певице лично.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Трамп пообещал Великобритании "феноменальную сделку" на фоне Brexit

Трамп пообещал Великобритании "феноменальную сделку" на фоне Brexit

Brexit должен состояться, он непременно принесет пользу Великобритании. Об этом во вторник, 4 июня, заявил президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции с Терезой Мэй.

//Политика

Пушков о заявлениях Зеленского: "Хорошо бы теперь убедиться в этом на деле"

Пушков о заявлениях Зеленского: "Хорошо бы теперь убедиться в этом на деле"

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывания новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о его преимуществах перед Петром Порошенко.

//В мире

Зеленский напомнил руководителю студии "Квартал 95", что он глава СБУ

Зеленский напомнил руководителю студии "Квартал 95", что он глава СБУ

Президент Украины обратился на ты к назначенному им главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову в ходе встречи и напомнил ему, что он не только друг, но и руководитель украинской контрразведки.

//Общество

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях новой российской ракеты системы противоракетной обороны. По данным российского оборонного ведомства, Воздушно-космические силы провели испытания минувшей ночью.

//В мире

Украинский политик назвал обязательное условие наступления Киева на ДНР и ЛНР

Украинский политик назвал обязательное условие наступления Киева на ДНР и ЛНР

Дмитрий Корчинский, украинский политик националистического толка, назвал обязательное условие военного наступления Киева на ДНР и ЛНР. По данному вопросу Корчинский высказался в разговоре с журналистами.

//Новости СМИ2

//Общество

Акимов: дизайн российского электронного паспорта утвердят до конца лета

Акимов: дизайн российского электронного паспорта утвердят до конца лета

Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина РФ должна быть выработана в течение лета. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью, которое опубликовала газета "Ведомости".

//Экономика

Строительство трассы Джубга - Сочи решено отложить

Строительство трассы Джубга - Сочи решено отложить

Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году. Об этом рассказал в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Максим Акимов.

//Шоу-бизнес

Бузова и Собчак помирились?

Бузова и Собчак помирились?

Ольга Бузова выпустила клип на песню "Водица". Начинающая певица посвятила песню парам, пережившим развод. В новом видео телеведущая предстала в амплуа женщины, пережившей измену.

//Шоу-бизнес

Савельева заявила, что уходит из «Фабрики»

Савельева заявила, что уходит из «Фабрики»

Певица Саша Савельева рассказала, что решила уйти из группы «Фабрика», в которой работала последние шестнадцать лет. Артистка призналась, что после рождения ребёнка хочет уделять всё внимание семье.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Поклонники обвинили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для своей дочери

Поклонники обвинили Ксению Бородину в покупке первого места на конкурсе для своей дочери

Пользователи обвинили телеведущую Ксению Бородину и жену рэпера Джигана Оксану Самолову в том, что те купили для своих дочерей первые места в конкурсе по художественной гимнастике.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасова доставили в реанимацию НИИ им.Склифосовского. Врачи диагностировали у продюсера сильный химический ожог. Врачи начали бороться за его жизнь прямо в карете скорой помощи

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов госпитализирован в результате несчастного случая

Бари Алибасов госпитализирован в результате несчастного случая

Известный российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован с острым отравлением химикатами. Сообщается, что отравление стало результатом несчастного случая.

//Наука

Корабль "Прогресс МС-10" затонул в Тихом Океане

Корабль "Прогресс МС-10" затонул в Тихом Океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), ушел со своей орбиты и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

//Шоу-бизнес

Алана Мамаева прошла тест на полиграфе из-за старого видео

Алана Мамаева прошла тест на полиграфе из-за старого видео

Жена футболиста Павла Мамаева Алана решила доказать, что в опубликованном в 2011 году видеоролике с её участием девушка не находилась под действием запрещённых веществ.

//Шоу-бизнес

Певица Валерия высказалась против участия детей звезд в песенных конкурсах после скандала на шоу «Голос.Дети»

Певица Валерия высказалась против участия детей звезд в песенных конкурсах после скандала на шоу «Голос.Дети»

Певица Валерия считает, что публичным персонам не стоит отправлять своих детей на вокальные конкурсы подобные шоу «Голос.Дети» на Первом канале. "Это настоящая Голгофа для них", - уверена звезда

//Шоу-бизнес

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой. Артист не в восторге от того, что творится на могиле Юлии.

//Общество

Куда делись останки цесаревича Алексея и княжны Марии Николаевны?

Куда делись останки цесаревича Алексея и княжны Марии Николаевны?

В своём блоге на "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов недоумевает, куда делись царские останки, которые должны были быть переданы на ответственное хранение РПЦ.

//Политика

Генсек НАТО рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс

Генсек НАТО рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что для вступления Украины в альянс страна должна достичь всех необходимых стандартов, а для этого Киеву придётся проводить реформы.

//Авто

АвтоВАЗ отзывает из России порядка тысячи автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает из России порядка тысячи автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает в РФ 933 автомобиля Lada XRAY. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Отзыв касается автомобилей, реализованных с января 2019 года.

//Политика

Американский генерал рассказал об успехах России в космосе

Американский генерал рассказал об успехах России в космосе

Американский генерал Джон Рэймонд заявил в сенате, что успехи Российской Федерации в космической сфере должны обеспокоить Соединённые Штаты и их союзников. Он уверен, что Россия старается обойти США в вопросе космических технологий.

//Шоу-бизнес

Обман с ДНК-тестом. Актеру сериала «Мент в законе» дважды пришлось выяснять, является ли он отцом собственной дочери

Обман с ДНК-тестом. Актеру сериала «Мент в законе» дважды пришлось выяснять, является ли он отцом собственной дочери

Актер Александр Хмельницкий 20 лет назад потерял супругу, на новый брак не решался, в одиночку воспитывая дочь. Но когда собрался снова жениться, возлюбленная артиста заявила, что он не родной отец наследницы

//Политика

На Украине предложили конфисковать имущества у жителей Донбасса с гражданством РФ

На Украине предложили конфисковать имущества у жителей Донбасса с гражданством РФ

Украинский депутат Олег Мусий внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому жители Донбасса, имеющие российское гражданство, могут быть лишены имущества.

//Общество

Лёд и пламень в стакане. Как не дать бармену обмануть себя

Лёд и пламень в стакане. Как не дать бармену обмануть себя

Известный российский ресторатор Андрей Грязнов среди многочисленных ресторанных лайфхаков, о которых он рассказал в интервью "Аргументам недели", привёл самый распространённый способ обмана - на спиртных напитках.

//Общество

Алиментщики в России могут начать оплачивать жильё для ребёнка

Алиментщики в России могут начать оплачивать жильё для ребёнка

Разведённых родителей могут обязать дополнительно оплачивать детям жильё. Новый законопроект, предложенный Минюстом, опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

//Шоу-бизнес

Юлия Началова была бы против оккультных действий на своей могиле

Юлия Началова была бы против оккультных действий на своей могиле

После смерти известной певицы Юлии Началовой в расцвете лет, на кладбище к её могиле началось настоящее паломничество. Пиар-директор артистки Анна Исаева в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала, как бы сама Юлия отнеслась к этому явлению.

//Шоу-бизнес

Крис Хемсворт решил приостановить карьеру актёра

Крис Хемсворт решил приостановить карьеру актёра

Известный австралийский актёр Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в киновселенной Marvel собрался на время отказаться от съёмок чтобы больше времени уделять семье.

//В мире

Суд Латвии конфисковал у местного жителя «зенитку»

Суд Латвии конфисковал у местного жителя «зенитку»

Суд одного из латвийских районов конфисковал у 60-летнего жителя зенитное орудие времен Второй мировой войны, которое находилось на территории его частного дома.

//Новости партнеров

//Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе "Кристалл" в Дзержинске

Путин прокомментировал взрывы на заводе "Кристалл" в Дзержинске

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы.

//Политика

Зеленский обсудил с генсеком НАТО принадлежность Крыма и учения в Чёрном море

Зеленский обсудил с генсеком НАТО принадлежность Крыма и учения в Чёрном море

Генсек НАТО во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о том, как альянс относится к предполагаемым совместным учениям в Чёрном море, а также частью какой страны считает Крымский полуостров.

//Шоу-бизнес

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева: «Нельзя допустить, чтобы дочь певицы втянули в войну!»

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева: «Нельзя допустить, чтобы дочь певицы втянули в войну!»

Пиар-директор артистки в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала правду о её личной жизни, настоящих причинах трагедии и шантаже своей подопечной.

//Происшествия

В Москве объявили карантин из-за бешенства животных

В Москве объявили карантин из-за бешенства животных

В Москве объявили о карантине в связи с обнаружением домашнего животного, заболевшего бешенством. Меры предосторожности затронут район Выхино-Жулебино и продлятся до 24 июня.

//Шоу-бизнес

«Планируем второго ребенка, как только я восстановлюсь», заявила жена Дмитрия Тарасова

«Планируем второго ребенка, как только я восстановлюсь», заявила жена Дмитрия Тарасова

Жена футболиста Дмитрия Тарасова щедро делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Недавно Анастасия Костенко заявила, что пара планирует второго ребенка как только она восстановится.

//Политика

Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для переговоров с Россией

Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для переговоров с Россией

Владимир Зеленский рассказал о готовности Киева начать переговоры с Российской Федерацией. Президент Украины также признался, чего именно не хватает его стране, чтобы приступить к выполнению минских соглашений.

//Новости СМИ2

//В мире

В ДНР обещания Зеленского по Донбассу назвали "предвыборной фишкой"

В ДНР обещания Зеленского по Донбассу назвали "предвыборной фишкой"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе были лишь "фишкой" его избирательной кампании. Об этом заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

//Образование

В Рособрнадзоре опровергли слухи о вознаграждении наблюдателей на ЕГЭ

В Рособрнадзоре опровергли слухи о вознаграждении наблюдателей на ЕГЭ

В Рособрнадзоре заверили, что информация о том, что некоторым наблюдателям якобы заплатили за выявление нарушений во время проведения ЕГЭ, не является достоверной.

//Политика

ЛНР считают Зеленского виновным в усилении обстрелов Донбасса

ЛНР считают Зеленского виновным в усилении обстрелов Донбасса

Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

//Спорт

Трехкратный чемпион мира по самбо Игорь Куринной: «У меня два преимущества: имя и честное слово»

Трехкратный чемпион мира по самбо Игорь Куринной: «У меня два преимущества: имя и честное слово»

«Аргументам Недели» заслуженный мастер спорта по самбо и сумо рассказал о лихих 90-х, авторской музыке, и о том, почему ему пришлось зарабатывать на спорте.

//Общество

Севастополец может отправиться на год в тюрьму за осквернение российских флагов в состоянии алкогольного опьянения

Севастополец может отправиться на год в тюрьму за осквернение российских флагов в состоянии алкогольного опьянения

Севастополец, который надругался над тремя российскими флагами в День Победы, 9 мая, может отправиться на год в тюрьму. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

//Общество

Год исправительных работ за одну букву. Чиновнику не понравилась критика в свой адрес

Год исправительных работ за одну букву. Чиновнику не понравилась критика в свой адрес

В городе Буе Костромской области возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Поводом стал видеоролик с критикой мэра, автор которого добавил к фамилии чиновника лишнюю букву

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая встревожила поклонников своим внешним видом

Юлия Высоцкая встревожила поклонников своим внешним видом

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая решила порадовать подписчиков новой фотографией с отдыха, но на деле лишь встревожила своих поклонников. В комментариях многие заметили, что Юлия выглядит болезненно худой.

//В мире

В Испании экс-игрока Челси обвиняют в мошенничестве на миллион долларов

В Испании экс-игрока Челси обвиняют в мошенничестве на миллион долларов

Играющего теперь в команде «Атлетико» и в сборной Испании Диего Коста обвинили в утаивании суммы более, чем на миллион евро.

//Армия

Генерал-полковник рассказал о шагах США после выхода из ДРСМД

Генерал-полковник рассказал о шагах США после выхода из ДРСМД

Генерал-полковник в отставке Виктор Есин предположил, где именно Соединённые Штаты захотят разместить ракетные комплексы после выхода из договора ДРСМД. По его словам, основной целью США является укрепление военного потенциала в Азии.

//Общество

Скабеева назвала Непогодина "Петрушкой" из-за его слов о памятнике Жукову в Харькове

Скабеева назвала Непогодина "Петрушкой" из-за его слов о памятнике Жукову в Харькове

Журналистка Ольга Скабеева осадила украинского писателя Всеволода Непогодина, заявившего, что снос памятника маршалу Жукову в Харькове стал "большим геополитическим позором России".

//Шоу-бизнес

Россиянка «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила сына экс-королю Малайзии Мухаммаду V

Россиянка «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила сына экс-королю Малайзии Мухаммаду V

Об этой странной паре писали много скандального. Победительница конкурса «Мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии. Королевой она не стала, по родила мужу наследника.

//Политика

В Лондоне проходят акции протеста против Трампа

В Лондоне проходят акции протеста против Трампа

Жители Лондона оказались не в восторге от визита президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Великобританию. Жители британской столицы по этому случаю организовывают массовые акции протеста.

//live

«Если бы ты не направил мужика к нам, он бы через полчаса умер!»

«Если бы ты не направил мужика к нам, он бы через полчаса умер!»

В здравоохранении Москвы произошло незаметное, но знаковое событие. Люди из команды оптимизаторов (за глаза ее называют похоронной), стали говорить врачам, дескать, мы работаем для народа и любое желание человека для нас закон...

//В мире

Евродепутат Андрей Мамыкин: Господа «нацики»! Уберите свои руки от православной церкви!

Евродепутат Андрей Мамыкин: Господа «нацики»! Уберите свои руки от православной церкви!

Комиссия Сейма Латвии по общественным делам выступила с инициативой внести поправки в закон о православной церкви. Поправки такие: руководителям Православной церкви в Латвии должен быть только гражданин Латвии, проживающий в стране не менее 10 лет.

//В мире

В США пластиковые отходы станут перерабатывать в реактивное топливо

В США пластиковые отходы станут перерабатывать в реактивное топливо

Американские ученые придумали способ получения реактивного и дизельного топлива из пластиковых отходов. В результате реакции получается смесь из 15% дизтоплива и 85% реактивного горючего.

//В мире

Львовский журналист определил возможного нового премьера Украины при Зеленском

Львовский журналист определил возможного нового премьера Украины при Зеленском

Основным бенефициаром победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины является глава МВД Арсен Аваков. Такой точки зрения придерживается Остап Дроздов, журналист и телеведущий из Львова.

//Общество

В Екатеринбурге запретили пикет против храма в сквере

В Екатеринбурге запретили пикет против храма в сквере

В Свердловской области власти не согласовали проведение пикета против строительства храма святой Екатерины вместо одного из скверов Екатеринбурга, рассказали в администрации города.

//Общество

Врач-диетолог объяснила, почему лечебное голодание может привести к смерти

Врач-диетолог объяснила, почему лечебное голодание может привести к смерти

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что если перед голоданием и во время него не делать очищения желудочно-кишечного тракта, оно может привести к интоксикации организма.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб
2

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
3

Видео уничтожения «третьей силой» БМП военных Украины в Донбассе выложили в сеть
4

"Как бы не убили ее..." - в Сети обсуждают интервью Татьяны Давыденко
5

Певица Валерия высказалась против участия детей звезд в песенных конкурсах после скандала на шоу «Голос.Дети»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры