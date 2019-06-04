Юлия Высоцкая встревожила поклонников своим внешним видом

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая решила порадовать подписчиков новой фотографией с отдыха, но на деле лишь встревожила своих поклонников. В комментариях многие заметили, что Юлия выглядит болезненно худой.

45-летняя телезвезда в соцсети опубликовала новую фотографию, где она в длинном бело-золотом платье сидит на яхте. «Первая мысль утром - как там море без меня?» - подписала Юлия новый пост. Однако многие подписчики Высоцкой, глядя на снимок, рассказали о своём беспокойстве за здоровье актрисы.

«Кожа да кости», «Боже мой, какая худая. А вроде готовит очень хорошо», «Вы перестали кушать мясо?» - завалили Юлию обеспокоенными комментариями.