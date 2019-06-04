«Планируем второго ребенка, как только я восстановлюсь», заявила жена Дмитрия Тарасова

Жена футболиста Дмитрия Тарасова щедро делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Недавно Анастасия Костенко заявила, что пара планирует второго ребенка как только она восстановится.

Хотя младшей Милане не исполнилось еще и года, долго тянуть с появлением следующего малыша жена спортсмена не планирует, и подписчики дружно бросились искать признаки новой беременности на фото Анастасии. «Я пока не в положении», - оправдывается Костенко, но хейтеры уже начали подчитывать, как с появлением второго ребенка в нынешней семье футболиста изменится сумма его алиментов на старшую дочь.

Напомним сейчас Тарасов по решению суда обязан выплачивать своей первой жене 480 тысяч рублей ежемесячно.