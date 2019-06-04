Россиянка «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила сына экс-королю Малайзии Мухаммаду V

Об этой странной паре писали много всего скандального. Россиянка, победительница конкурса «Мисс Москва» Оксана Воеводина скромностью не блистала. И вдруг после свадьбы с королем Малайзии в Барвихе, она приняла ислам, взяла себе новое имя – Рихана и отправилась в далекую страну.

Королевой Малайзии она не стала, по закону ей может быть только малазийка. Да и супругу пришлось отречься от престола. Зато теперь они оба впервые стали счастливыми родителями, у пары родился сын.

Полное имя ребенка как говорится «без бутылки не выговоришь» но зато красиво - Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, сообщает издание «Super».