59-летняя телеведущая Лариса Вербицкая продемонстрировала лицо без единой морщины

Известная российская телеведущая Лариса Вербицкая продемонстрировала на своей страничке в социальной сети лицо без единой морщины. В свои 59 лет знаменитость выглядит минимум на 20 лет моложе.

На снимке, который был опубликован в Instagram, можно увидеть Вербицкую с минимальным количеством косметики на лице. Однако легкий макияж лишь акцентирует внимание на гладкой и светящейся коже телеведущей. Подписчики в очередной раз сделали женщине множество комплиментов и отметили, что она остается "вечно молодой".

Ранее Лариса Вербицкая заявила на своей страничке, что не делала пластических операций, поскольку относится к ним скептически. Однако она не стала скрывать, что прибегает к услугам косметолога.