«Сайз плюс» и «Сайз минус», Лолита Милявская похвасталась фигурой в купальнике и показала мужа на пляже

Лолита Милявская никогда не страдала излишней застенчивостью, не комплексует она и сейчас, когда перестала сидеть на диетах и набрала килограммы. Артистка всегда может посмеяться над собой, вот и на отдыхе, певица решила не прятаться и показала роскошные формы в купальнике.

«Сайз+ приветствует Вас!», - подписала она забавное видео, которое выложила в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)3 Июн 2019 в 4:53 PDT

В комментариях фолловеры оценили смелость Лолиты, заявив, что не всем обязательно быть "худышками". По убеждениям подписчиков, от их кумира исходит такой позитив и энергия, что никакими пышными формами этого не скрыть и не испортить.

«Зачем минус?! Когда такие шикарные формы!!», «Вы великолепны!!пусть хоть и сайз плюс, но всё своё», «От Вас исходит такой позитив, что на этом фоне никакой Сайз + не заметен, даже не думайте об этом, вы прелесть!», «В человеке важно содержание, а не сайз. Вы удивительная женщина! У вас многому можно поучится», «Спасибо за то, что вы настоящая, и тогда размер уже не важен!», - написали подписчики своему кумиру.