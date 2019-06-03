"Он меня скрывает, говорит у него много врагов", у актера Михаила Ножкина нашелся внебрачный сын

У популярного актера Михаила Ножкина своих детей не было. 45 лет он прожил в браке с Ларисой Голубиной и воспитывал сына от любимой женщины как своего собственного ребенка. А когда умерла жена, пасынок ненадолго пережил свою мать. И остался популярный артист один одинешенек.

И вдруг у него объявился внебрачный сын. 38-летний мужчина утверждает, что родился от связи актера с Валентиной Колосовой. «Он скрывает меня по каким-то своим соображениям. Думает, если обо мне узнают, будет плохо, потому что у него много врагов. Хотя при чем здесь враги? А еще он рассказывает в интервью, какая у него была замечательная жена Лариса Лаврентьевна, а про мою маму Валентину Ивановну и словом не вспоминает. Мне, конечно, обидно», — рассказал Михаил Колосов «Экспресс-газете».

Как рассказал мужчина, его мама играла с Ножкиным в картине «Хождение по мукам». Свой роман они не афишировали, потому что у каждого была своя семья. Но то, что он сын Ножкина, мальчик знал с самого детства. Говорит, что Михаил Иванович всегда был рядом и помогал деньгами семье, даже когда самому было туго.

«Раньше он регулярно назначал мне встречи в метро. Я слушал его наставления под грохот поездов и людской гул. Когда умерла его жена, стал приглашать к себе домой, в квартиру рядом с метро «Аэропорт», — рассказал Колосов. Но недавно мужчины повздорили и перестали общаться и теперь Михаил-младший сильно переживает, ведь у обоих не осталось больше близких людей.