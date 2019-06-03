"Начните двигать бедрами", 51 летний "танцующий миллионер" вновь всех удивил своей прекрасной формой и зажигательными движениями
3 июня 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
51-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", поделился в Instagram роликом, на котором он устроил зажигательные танцы за рулем сигвея.
"Лето только началось... Начните танцевать и отметьте друга или девушку, которые могут двигать бедрами, как я... Наслаждайтесь!" – заряжая оптимизмом своих подписчиков, написал он.
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Вакки уже прославился тем, что в свои 51 выглядит просто великолепно, потому что следит за своей фигурой и занимается спортом. Он считает, что возраст не помеха активному образу жизни, а теперь еще и утверждает: в любой непонятной ситуации – танцуй! Надо ли говорить, что подписчики на «ура!» приняли новое видео от своего кумира.