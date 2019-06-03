"Начните двигать бедрами", 51 летний "танцующий миллионер" вновь всех удивил своей прекрасной формой и зажигательными движениями

51-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", поделился в Instagram роликом, на котором он устроил зажигательные танцы за рулем сигвея.

"Лето только началось... Начните танцевать и отметьте друга или девушку, которые могут двигать бедрами, как я... Наслаждайтесь!" – заряжая оптимизмом своих подписчиков, написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)2 Июн 2019 в 10:51 PDT

Вакки уже прославился тем, что в свои 51 выглядит просто великолепно, потому что следит за своей фигурой и занимается спортом. Он считает, что возраст не помеха активному образу жизни, а теперь еще и утверждает: в любой непонятной ситуации – танцуй! Надо ли говорить, что подписчики на «ура!» приняли новое видео от своего кумира.