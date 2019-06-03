"Это неуважение к людям", Леонид Якубович отказался извиняться за езду по тротуару

Настоящий скандал начался после публикаций в Сети информации о том, как телеведущий Леонид Якубович на на Lexus в Чебоксарах, опаздывая на мероприятие Первого канала, проехал по тротуару.

Местная полиция начала по данному факту проверку, а жители города посчитали поступок звезды – неуважением к людям. Кроме того, они уверены, что подобное вождение создает опасную ситуацию на дороге. Сам Леонид Аркадьевич на вопрос журналистов ответил, что это «бред полнейший» и повесил трубку.

«Ну, у нас перед законом-то все равно, но есть те, кто ровнее: политики, чиновники, силовики и звезды», «И фары были выключены, и ремень не пристегнут, и срезал там, где не положено», «Это наглость и неуважение к людям», - возмущаются в социальных сетях пользователи.