На этот раз обошлось без гаргульей, Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре Замок четы Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне «Грязь» неоднократно становился предметом зависти многих знаменитостей. Говорят, что сейчас он продается, вот только купить его за огромные деньги пока никто не спешит.

Но звездная чета на отчаивается, и строит новое жилье, но уже даже не в России. Два года назад знаменитые супруги стали обладателями кипрских паспортов, а вместе с ними и европейского гражданства. Сейчас Пугачева и Галкин заканчивают строительство огромного трехэтажного коттеджа площадью 600 квадратных метров на побережье Средиземного моря в Лимассоле.

«Сделали они все достаточно вовремя. Вложили 2,3 миллиона евро, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась», - цитирует агентство недвижимости "Стар Хит".

Новое жилище будет несколько скромнее замка в Подмосковье, и без налета мрачноватой эстетики готики - видимо Максим уже наигралс с гаргульями. Зато уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин.