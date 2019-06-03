«Я виню себя в случившемся», Галина Польских откровенно о трагедии с внуком

Талант, популярность и звездная карьера еще на никого не защитили от несчастий. Особенно если беда происходит с близкими. Знаменитая актриса Галина Польских в 8 лет оказалась в детском доме, а потом ее воспитывала бабушка. Именно поэтому уже ее собственный внук – стал для артистки настоящим светом в окошке. Но когда, спустя несколько лет после гибели любимого мужа, он едва не отправился на тот свет, это стало настоящим ударом для Галины Александровны.

Филипп очень любил мотоциклы, не просто гонять на них, он получал образование инженера и хотел посвятить свою жизнь проектированию новых моделей байков. Но однажды 19 летний парень не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара ему раздробило левую ногу. "Я подбежал к нему, у него была на плече сумка, сорвал ее и лямкой перетянул ногу и держал обеими руками до приезда врачей, так что не мог ни позвонить, ни отпустить, кровь била из раны фонтаном, в течение 10 минут мимо нас проезжали водители, они притормаживали, но никто из них не останавливался. Благо скорая ехала мимо, врачи быстро и грамотно оказали первую помощь и забрали в больницу", — рассказал друг Филиппа Николай, ехавший рядом с ним.

Тогда в больницу сразу же приехали бабушка и мама. После долгого разговора с врачом выяснилось, что парень будет жить, но вот ногу придется ампутировать «Я виню себя в случившимся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то», — сказала сразу после аварии Галина Польских.

И семья справилась, не без помощи верных друзей-мотоциклистов, которые сдавали кровь для Филиппа. Врачи несколько месяцев боролись за здоровье парня. А близкие внушали парню: «Все будет хорошо, и он даже снова сядет на железного коня!». И только спустя год, снова сев за руль мотоцикл, внук актрисы понял, что жизнь налаживается. А Галина Польских продолжает играть в кино, но семья для нее главное. «Пусть молодежь чего-то ждет. Я просто работаю, как могу, помогаю семье. А живу теперь воспоминаниями», - скромно утверждает актриса.