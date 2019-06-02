Телеведущая Ксения Собчак заявила, что её коллеге Ольге Бузовой следует извиниться перед креативным директором модного дома Balenciaga. Ранее Ольга публично отказалась от одежды этого бренда после того, как на шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения передала ей просьбу своего друга-дизайнера.

Знакомый обратился к телеведущей с просьбой уговорить Бузову не носить одежду их бренда. Ольга восприняла это как личное оскорбление и посчитала, что речь идёт о Демне Гвасалии. После этого Собчак заявила, что креативный директор Balenciaga тут вовсе ни причём, а Бузовой стоит извиниться за своё поведение, передаёт 7Дней.

«Понимаю,что не у всех гардеробная как у Филиппа Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», - заявила Собчак.