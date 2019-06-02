Лоза возмутился решением дочери Алсу пожертвовать выигранный миллион

Музыкант Юрий Лоза остался недоволен поступком дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая решила пожертвовать выигранный на шоу «Голос. Дети» миллион рублей на благотворительность.

Дочь Алсу пожертвовала выигранный миллион на благотворительность

С точки зрения музыканта, Алсу не имела права жертвовать выигранный дочерью миллион, поскольку «он ей не принадлежит», передаёт URA.RU. он считает, что в фонд помощи онкобольным детям должны были пойти собственные средства певицы.

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», - возмутился Лоза.