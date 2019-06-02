Дочь Алсу пожертвовала выигранный миллион на благотворительность

Финалистка шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова решила отдать выигранный миллион рублей благотворительному фонду, занимающемуся помощью детям с онкологическими заболеваниями.

О своём решении дочь известной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова объявила в День защиты детей на благотворительном фестивале, передаёт СтарХит. Там же Микелла и передала выигранный миллион председателю правления фонда Владимиру Вавилову.

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток»», - рассказал Вавилов.