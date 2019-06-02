Анжелина Джоли уехала в Нью-Мексико и забрала с собой детей

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли увлечена съемками нового фильма. Накануне звезду заметили с группой ее детей в Альбукерке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семейство переехало в Нью-Мексико на период работы над фильмом "Те, кто желает мне смерти". Сообщается, что Анджелина буквально с головой ушла в работу, проводя на съемочной площадке по 12 часов в день.

Чтобы дети не скучали, пока мама на работе, Джоли позаботилась о том, чтобы купить ребятам все необходимое: их видели выходящими из супермаркета с полной тележкой товаров Marvel и теннисного снаряжения.

Как отмечает издание, Анджелина делает все, что в ее силах, чтобы ребята чувствовали себя в новом городе как дома: ожидается, что съемки новой кинокартины с ее участием продлятся еще порядка шести недель.