Жена Игоря Николаева опубликовала снимок дочки, на котором она очень похожа на папу

Певица Юлия Проскурякова в минувшую субботу, 1 июня, опубликовала на своей страничке в социальной сети новую фотографию дочки, на которой она очень похожа на своего знаменитого папу Игоря Николаева.

На снимке можно увидеть маленькую Веронику в нарядном красном платье. Светлые локоны девочки заколоты сзади и ниспадают на плечи. Невооруженным глазом видно, что белокурая малышка внешне очень похожа на отца – певца и композитора Игоря Николаева.

Подписчики отметили, что дочка артистов растет настоящей красавицей. Многие удивились, насколько длинные у Вероники волосы.