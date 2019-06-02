Произведена оценка стоимости наследства певицы Юлии Началовой

Во время беседы с журналистами близкий знакомый Юлии Началовой Егор Иващенко, с которым певица незадолго до смерти подружилась на проекте "Один в один", озвучил сумму оценки ее наследства. В РПЦ отреагировали на "мироточение" креста на могиле Юлии Началовой

По его словам, речь идет о ста миллионах рублей: такова стоимость квартиры Началовой, которую ей подарил ее первый муж, футболист Евгений Алдонин, передает газета "Комсомольская правда".

Музыкант также рассказал, что на самом деле Алдонин не забирал дочь от бабушки и дедушки, как писали СМИ. Ребенок сам захотел жить с отцом, и решение было принято на семейном совете.