Вдова Хворостовского опубликовала новый снимок с родителями покойного мужа

В воскресенье, 2 июня, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского опубликовала новые снимки с родителями покойного супруга. На фото также запечатлены дети Флоранс Максим и Нина и ее мать.

Флоранс поздравила отца Дмитрия Хворостовского Александра Степановича с днем рождения и заявила, что она и дети очень его любят.

На фотографиях можно увидеть, как вдова оперного певца нежно обнимает и целует в щеку его папу. Рядом с ними стоит мать артиста Людмила Петровна в нарядном платье и обнимает маму Флоранс. Неподалеку от бабушек запечатлены их внуки – Максим и Нина. Все члены семьи выглядят счастливыми вместе.