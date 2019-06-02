Новый снимок певицы Юлии Волковой обсуждают в сети

В сети обсуждают новый снимок бывшей участницы группы t.A.t.U Юлии Волковой в социальной сети. По мнению некоторых пользователей интернета, на фотографии она выглядит значительно старше своих лет.

Юлия запечатлена на одном из мероприятий. Можно заметить, что Волкова тщательно уложила волосы и сделала яркий макияж. Под снимком на официальной страничке певицы нет ни одного негативного комментария. Фолловеры сделали артистке множество комплиментов, некоторые даже назвали ее "куколкой".

Ранее Юлию много раз призывали отказаться от увеличения губ. Многие также считают, что певица наносит слишком много косметики, которая лишь акцентирует внимание на "уколах красоты", к которым прибегала ранее 34-летняя звезда.