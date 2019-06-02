Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье

Известная российская телеведущая Ксения Бородина на днях сделала заявление, которое возмутило некоторых ее поклонников. По словам знаменитости, она не может дважды надеть одно и то же платье.

Ксения не скрывает, что любит тратить деньги на красивые дизайнерские вещи. По словам Бородиной, в ее гардеробе очень много платьев, однако "толку от этого нет".

Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.

Отметим, что Бородина может позволить себе приобретать дорогие вещи. На ее страничку в Instagram подписаны около 13 миллионов человек, вследствие чего она способна много заработать на рекламе.