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Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье

2 июня 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье
фото: globallookpress.com

Известная российская телеведущая Ксения Бородина на днях сделала заявление, которое возмутило некоторых ее поклонников. По словам знаменитости, она не может дважды надеть одно и то же платье.

Ксения не скрывает, что любит тратить деньги на красивые дизайнерские вещи. По словам Бородиной, в ее гардеробе очень много платьев, однако "толку от этого нет".

Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.

Отметим, что Бородина может позволить себе приобретать дорогие вещи. На ее страничку в Instagram подписаны около 13 миллионов человек, вследствие чего она способна много заработать на рекламе.

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