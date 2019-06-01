В сети восторгаются дочкой Леры Кудрявцевой и назвали Машу конкуренткой Лизы Галкиной

В День защиты детей телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала милое фото своей дочки Маши. Лера так сняла Машеньку, чтобы личико нельзя было рассмотреть. Но ее подписчики рассмотрели длинные реснички малышки и то, что она похожа на папу - мужа Леры хоккеиста Игоря Макарова.

"Какой классный пупсик", "Прям девочка-девочка", "Принцессинка", - пишут в комментариях.

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин частенько показывают и рассказывают о своих двойняшках Лизе и Гарри и видео набирают сотни тысяч "лайков". "Появилась конкурентка у Лизы Галкиной", - заметили подписчики Леры Кудрявцевой.

Телеведущая стала мамой второй раз в 47 лет.