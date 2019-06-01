56-летняя певица Алёна Свиридова опубликовала в сети смелое фото
1 июня 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
56-летняя певица Алёна Свиридова опубликовала в сети смелое фото - на лице ни грамма косметики. Многие знаменитости боятся даже в ближайший магазин выйти из дома, если не накрасились, не то что показаться поклонникам.
Алёна Свиридова без макияжа выглядит даже моложе. "Доброе утро! Чем не Кармен?:):)", - подписала исполнительница фото, на котором она запечатлена с розами. "Доброе утро и вам!!!!!Какая вы естественная и красивая!!!!" "Надо же, когда увидела фото и ещё не видела вашей подписи, в голове промелькнуло "Кармен"" - пишут в комментариях.
Алёна Свиридова очень спортивная. Живёт периодически на море, плавает, ведёт активный образ жизни.
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