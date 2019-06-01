Сын Анфисы Чеховой отметил день рождения в Турции

Сын Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили Соломон в пятницу отметил свой день рождения на турецких берегах. Мальчику исполнилось 7 лет: "Это вам не шутки", - написала его мама в Instagram.

Известная телеведущая сейчас отдыхает со своей семьей в Турции. Она вывезла сына и маму в Анталию. Здесь, в одном из отелей семейство и отпраздновало памятную дату. Причем, по словам артистки, сынишка чуть не испортил сюрприз, который она приготовила ему на утро.

"Ошарашенный именинник проснулся в 6 утра и требовал начинать день рождения. А мы с персоналом отеля договорились, что шары принесут в 7:30. Еле уговорила его снова уснуть, а у самой сна ни в одном глазу. Зато, в итоге, сюрприз удался", - поделилась Анфиса со своими фолловерами.

Надо заметить, что Чехова балует поклонников повествованиями об отдыхе. Судя по ее записям в соцсети, отпуск удается на славу и нравится всем членам семьи, а ребенок - так просто пребывает в восторге. У Соломона очень насыщенный распорядок дня и скучать ему не приходится.

"Вчера Сол запал на девочку, конечно же конкретно старше него и выше на две головы. Сегодня назначили друг другу свидание в аквапарке. А вчера чуть не отправился с ней в нумера. Ох, чувствую, отдых у нас будет ударный", - рассказала звезда своим подписчикам.