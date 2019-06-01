На что идут звезды ради своих чад

Все родители любят своих детей, каждый - по-своему. Но есть такие, кто ради благополучия своего ненаглядного чада и защиты собственных взглядов на воспитание готов буквально "идти по головам".

Немало таких родителей встречается и среди представителей шоу-бизнеса, причем, как отечественного, так и зарубежного. Предлагаем Вашему вниманию ТОП-3 звездных родителей, готовых на все для своего ребенка.

Заслуженное третье место занимает Шарлиз Терон. Голливудская красотка является матерью двух детей. Приемной. Незамужней. Воспитывающей двух дочерей, которые принадлежат к представителям разных полов...