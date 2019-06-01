Любовь Успенская рассказала об особенных знаках внимания Киркорова

Известная певица Любовь Успенская поделилась подробностями личной жизни. В интервью YouТube-каналу "Ходят слухи" знаменитость рассказала, как за ней ухаживал король российской эстрады Филипп Киркоров.

"Филипп хотел на мне жениться... мало ли кто за мной ухаживал, что я, всем должна не отказывать? Я другому отдана и буду век ему верна", - ответила на вопросы ведущей певица.

Успенская объяснила, что на тот момент была замужем. По её словам ей сложно привыкать к новым мужчинам, но к каждому роману относилась серьёзно. Сейчас певица находится в браке чётвёртый раз и наслаждается каждым моментом.

Супруг певицы - бизнесмен Александр Плаксин, пара живёт вместе уже 30 лет.