На конкурсе «Детская Новая Волна первое место заняла любимица Аллы Пугачевой Алиса Голомысова. Несколько лет девочка посещала студию Примадонны «Рецитал», и именно там звезда заметила артистичную и талантливую юную вокалистку.

Алиса также принимала участие в вокальном конкурсе «Голос. Дети». Но для конкурса в Артеке она выбрала песню Примадонны «Ей вы там, наверху!» и не прогадала. «Какие-то творческие вещи перешли к тебе от Аллы Борисовны. Артистизм в тебе заложен, безусловно. И зал ты просто разрываешь. Молодец!», - заметил девочке после выступления Игорь Крутой.

И хотя первое место Алиса разделила с еще одним конкурсантом - Денберелом Ооржак, юная артистка призналась, что безумно счастлива получить этот заветный диплом.