Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, который привел в восторг поклонников. Артистка показала фото, на котором ее ноги выглядят невероятно тонкими.

33-летняя Мирослава Карпович, сыгравшая в сериале роль женственной Маши, всегда была очень стройной.

Подписчики обратили внимание на ноги актрисы, которые она подчеркнула, надев мини-платье и яркие кроссовки. Многие сделали комплименты физической форме Мирославы – действительно, на снимках отчетливо видны рельефные икроножные мышцы Карпович.

Отметим, что раньше поклонники писали артистке совсем другие комментарии – многим ее худоба казалась болезненной. Ей рекомендовали больше есть и заниматься спортом.