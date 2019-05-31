Рената Литвинова показала архивное видео, где она дает совет о похудении

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала архивное видео, на котором она дает совет о похудении. В ролике артистка предстала перед зрителями в образе ретро-дивы 40-х годов прошлого века.

На видео Литвинова говорит, что хулахуп – это начало движения от старых стандартов красоты к нынешним, над которыми, по мнению Ренаты, необходимо долго работать в тренажерных залах. Кроме того, женщина подчеркнула, что следует ограничивать себя в еде.

Данный ролик актриса подписала хэштегом #лайфхак, вследствие чего можно сделать вывод, что она опубликовала его в шутку. Многие отметили, что в каждой шутке есть доля правды, а Литвинова в свои 52 года может позволить себе носить любые наряды, поскольку ее фигура остается невероятно стройной.