"Это русское приволье, это Родина моя", - Пугачева показала видео, как отдыхает с Лизой и Гарри
31 мая 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева в этом году никуда не уехала с детьми на отдых, гуляет на природе с Лизой и Гарри в Подмосковье.
Звездное семейство живет в деревне Грязи. Примадонна с удовольствием проводит время на берегу местной речушки с младшей дочкой и сыном. Лиза и Гарри бегают на лугу.
Девочка заботливо предупреждает брата: "Аккуратно Гарри, крапива". "Это Русское приволье, это Родина моя", - подписала видео Алла Борисовна. В комментариях восторгают Лизиным признанием маме: "Мамочка, а ты знаешь, ты самая-самая лучшая мама в мире!"
Погода в этом году шикарная. Пугачева успела покататься с малышам на лодке. И тоже показала видео, которое просмотрели в сети поклонники артистки и ее двойняшек.
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