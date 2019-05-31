"Это русское приволье, это Родина моя", - Пугачева показала видео, как отдыхает с Лизой и Гарри

Алла Пугачева в этом году никуда не уехала с детьми на отдых, гуляет на природе с Лизой и Гарри в Подмосковье.

Звездное семейство живет в деревне Грязи. Примадонна с удовольствием проводит время на берегу местной речушки с младшей дочкой и сыном. Лиза и Гарри бегают на лугу.

Девочка заботливо предупреждает брата: "Аккуратно Гарри, крапива". "Это Русское приволье, это Родина моя", - подписала видео Алла Борисовна. В комментариях восторгают Лизиным признанием маме: "Мамочка, а ты знаешь, ты самая-самая лучшая мама в мире!"

Погода в этом году шикарная. Пугачева успела покататься с малышам на лодке. И тоже показала видео, которое просмотрели в сети поклонники артистки и ее двойняшек.