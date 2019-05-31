Игорь Николаев и Наташа Королёва обменялись нежными словами в сети
31 мая 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Певице Наташе Королёвой 31 мая исполнилось 46 лет. Бывший муж артистки Игорь Николаев поздравил её, опубликовав в соцсети пожелание: "Наташа, с Днём Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!"
Музыкант выложил в Инстаграм видеоролик - Наташа Королёва исполняет песню, написанную им для неё много лет назад.
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"Спасибо, Маэстро, за добрые слова и поздравления и за то, что доверил именно мне исполнить песни, которые стали символом целого поколения! Я это очень ценю!" - ответила Наташа Королёваю
Сейчас и у Королёвой, и у Николаева свои семьи. Наташа и Игорь расстались 18 лет назад. Наташа с мужем Сергеем Глушко растит сына, а Игорь с супругой певицей Юлией Проскуряковой - дочь.
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