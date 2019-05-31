Игорь Николаев и Наташа Королёва обменялись нежными словами в сети

Певице Наташе Королёвой 31 мая исполнилось 46 лет. Бывший муж артистки Игорь Николаев поздравил её, опубликовав в соцсети пожелание: "Наташа, с Днём Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!"



Музыкант выложил в Инстаграм видеоролик - Наташа Королёва исполняет песню, написанную им для неё много лет назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)30 Май 2019 в 10:39 PDT

"Спасибо, Маэстро, за добрые слова и поздравления и за то, что доверил именно мне исполнить песни, которые стали символом целого поколения! Я это очень ценю!" - ответила Наташа Королёваю

Сейчас и у Королёвой, и у Николаева свои семьи. Наташа и Игорь расстались 18 лет назад. Наташа с мужем Сергеем Глушко растит сына, а Игорь с супругой певицей Юлией Проскуряковой - дочь.