Тина Канделаки назвала свои источники дохода

Тина Канделаки рассказала поклонникам, сколько заработала за прошлый год. Известная журналистка и телеведущая имеет свой косметический бренд и работает продюсером.

«У меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась «ТЭФИ», перешла на работу в собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика, выпускаемая моим брендом, также обогащает», - рассказала Канделаки об источниках своего дохода.

Согласно декларации за прошлый год, Тина Канделаки заработала 132,7 миллиона рублей, передаёт СтарХит.