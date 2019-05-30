"Написал мне в директ":Блогер Марьяна Ро рассказала про знаки внимания Соколовского

Популярный блогер и девушка рэпера "Face" Марьяна Ро поделилась в интервью Анастасии Ивлеевой в "AgentShow"№ откровенными подробностями из личной жизни. По её словам, ей оказывал особенные знаки внимания известный певец Влад Соколовский.

"Соколовский хотел со мной близости. Соколовский хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, но я проигнорировала его сообщение. Тогда он стер сообщение и написал мне снова", - рассказала девушка.

Марьяна добавила, что ей никогда не нравилась пара Дакоты и Соколовского, потому что они выставили всю свою личную жизнь напоказ.

Напомним, что сейчас девушка живёт с исполнителем "Face". Блогер редко выкладывает совместные фотографии. По её мнению, счастье любит тишину и у неё нет желания распространяться, - передаёт teleprogramma.pro.