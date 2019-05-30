"Хоть в мешок одень, а всё одно - Королева!!!" - в сети обсуждают ноги Анны Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко восхищает своих поклонников не только талантом, но и красотой. Принято считать, что оперная певица должна быть в теле. Нетребко опубликовала свое фото, на котором четко видны только ноги, и удивила подписчиков в Инстаграм. Оказалось, что ноги у оперной звезды стройные и тонкие.

Анна Нетребко раскрыла "секрет стройности на фотографиях"

Поклонники решили, что Нетребко сильно похудела. Но она призналась, что ножки у нее всегда худые. "Ноги - огонь!" "Анна у Вас прекрасные ножки!! Вы совершенство!!" - восторгаются комментаторы. "Вот что значит порода. Хоть в мешок одень, а всё одно - Королева!!!" - такие комплименты получила Нетребко.

Анна Нетребко как-то призналась, что при её телосложении у неё всегда были "ноги дистрофика", и она считает это своим "недостатком".