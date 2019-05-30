В Сети раскритиковали правильное питание Канделаки

Известная телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками своей диетой, суть которой заключается в соблюдении правильного питания. Отмечается, что блюда были разработаны совместно с её тренером. Однако, поклонники остались недовольны советами.

"делюсь с вами советом от моего тренера и соавтора моей диеты... Переходите на чистое питание: ешьте нерафинированные продукты, свежие овощи и фрукты, откажитесь от сахара и глютена - и будет вам счастье", - написала знаменитость в Instagram.

В перечень продуктов, которые рекомендует телеведущая вошли котлеты микс из красной и белой рыбы, королевские гребешки и стейк семги. Пользователей не обрадовал такой список, по их словам, половину продуктов они даже никогда не пробовали и не попробуют.

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