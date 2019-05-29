Батрудинов и Бузова обсудили собственный роман
29 мая 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов честно ответили на вопросы для Youtube-канала "DIRECT" в новом шоу "Есть вопросы". Беседа звезд шоу-бизнеса коснулась, в том числе, и их романа.
Участники программы имеют возможность нажать на педаль, расположенную под столом в том случае, если им покажется, что собеседник не до конца откровенен. В случае с Ольгой и Тимуром к этому прибегать почти не пришлось.
Разговор коснулся многих аспектов не только личной, но и интимной стороны жизни звезд. В том числе и темы взаимоотношений между ними. Бузова честно призналась, что всегда симпатизировала Батрудинову. Причем, "наплывами".
Также выяснилось, что и Ольга, и Тимур обсуждали кандидатуры друг друга в качестве спутников жизни со своими родными или близкими. Оба отвергли вероятность их свадьбы, но дали понять, что точку в этом вопросе ставить рано.