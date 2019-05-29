Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в эфире нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что не может общаться с представителями мужского пола без "помощи спиртного". Светские львицы против инстамоделей. Ксения Собчак устроила батл юных красоток и элиты модных тусовок

Гостьей программы в этот раз стала блогер и звезда проекта "Холостяк" Виктория Короткова. Девушка рассказала, что ведет исключительно трезвый образ жизни, чем немало удивила телеведущую.

По словам Собчак, в России очень мало симпатичных и достойных мужчин, а воспринимать иных представителей сильной половины человечества просто невозможно без алкоголя - в частности, без водки.

"Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться", - поделилась своим мнением Ксения. Впрочем, модель с данным утверждением Собчак не согласилась, призвав искать "того самого".