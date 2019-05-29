Светские львицы против инстамоделей. Ксения Собчак устроила батл юных красоток и элиты модных тусовок

Батлы рэперов уже не так интересны как склока светский львиц и молоденьких инстамоделей, которые тоже рвутся к красивой жизни. Они встречаются на одних и тех же модных мероприятиях и тайно, а инога и явно ненавидят друг друга.

У Ксении Собчак на ринге встретились Вики Одинцова, которую чаще всего называют самой дорогой эскортницей, инстамама и модель Дарья Коновалова, и участница шоу «Холостяк» Короткова Виктория – с оной стороны и бизнесвумен Снежана Георгиева, жена похоронного магната Виктория Шелягова, и владелица бренда купальников Наталья Якимчик с другой.

Главным камнем преткновения стала все та же вечеринка Vogue, куда пригласили юных инстаграмщиц и это не понравилось дамам высшего света. Они посчитали, что и мероприятие и бренд утратили статусность, а люкс, который по идее не должен быть доступен 20-летним девчонкам, обесценил себя.

«Старые крокодилы говорят, что они «не продают секс». Ну, конечно. Я готова им доплатить, чтобы они никогда не раздевались. Шелягова посоветовала девушкам «прессовать не тело, а мозги», - написала Божена Рынска.

"Представительницы светского мира нулевых хотят закрыть за собой дверь и никого туда не пускать, потому что их бесят профурсетки из инстаграма", и они эту ненависть к более молодым девушкам плохо скрывают, срываясь на высокомерие. А молодежь рвется занять место "старых теток".

В итоге весь разговор свелся к тому, что в современном мире важно лишь красивое тело, которое и продает, и продается лучше всего. И это, как ни странно, примерило и дам «старого света» и молодых, наступающих им на пятки инстаблогерш.