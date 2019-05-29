"Как такое муж позволяет?" - пристыли Настю Каменских за фото на пляже

После свадьбы артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапов) оправились в Турцию. Молодожены проведут медовый месяц на море. Отдыхать, вероятно, целый месяц им не удастся. Настя дорвалась до солнца и пляжа.

После свадебных фотографий в Инстаграм певицы появились пляжные фото. Фото молодой жены в белых стрингах возмутило поклонников дуэта: ""Как такое муж позволяет?" "А животик-то ручкой прикрыла", - критикуют фигуру новой жены Потапа. В то же время девушке написали огромное количество комплиментов типа: "Какая красота", "Супер фигурка".

Напомним, артисты долго скрывали роман. В минувшие выходные состоялась их свадьба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)29 Май 2019 в 12:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)27 Май 2019 в 10:45 PDT