"Как такое муж позволяет?" - пристыли Настю Каменских за фото на пляже
29 мая 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
После свадьбы артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапов) оправились в Турцию. Молодожены проведут медовый месяц на море. Отдыхать, вероятно, целый месяц им не удастся. Настя дорвалась до солнца и пляжа.
После свадебных фотографий в Инстаграм певицы появились пляжные фото. Фото молодой жены в белых стрингах возмутило поклонников дуэта: ""Как такое муж позволяет?" "А животик-то ручкой прикрыла", - критикуют фигуру новой жены Потапа. В то же время девушке написали огромное количество комплиментов типа: "Какая красота", "Супер фигурка".
Напомним, артисты долго скрывали роман. В минувшие выходные состоялась их свадьба.
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