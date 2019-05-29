Пользователи сети были поражены, увидев новые снимки красавицы-дочки Джонни Деппа

Поклонники популярного американского актера Джонни Деппа были поражены, увидев новые фотографии взрослой дочери артиста. Многие заметили, что 20-летняя Лили-Роуз превратилась в настоящую красавицу.

На днях девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с макияжем в стиле 60-х годов прошлого века. Лили-Роуз под фото написала, что ей исполнилось двадцать лет.

Подписчики поздравили дочь Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради и отметили, что она превратилась в прекрасную молодую женщину. Некоторым показалось, что Лили-Роуз невероятно похожа на свою звездную мать. Ранее девушка признавалась, что для нее лучший комплимент – это сравнение с мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)27 Май 2019 в 12:37 PDT