Пользователи сети были поражены, увидев новые снимки красавицы-дочки Джонни Деппа
29 мая 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники популярного американского актера Джонни Деппа были поражены, увидев новые фотографии взрослой дочери артиста. Многие заметили, что 20-летняя Лили-Роуз превратилась в настоящую красавицу.
На днях девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с макияжем в стиле 60-х годов прошлого века. Лили-Роуз под фото написала, что ей исполнилось двадцать лет.
Подписчики поздравили дочь Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради и отметили, что она превратилась в прекрасную молодую женщину. Некоторым показалось, что Лили-Роуз невероятно похожа на свою звездную мать. Ранее девушка признавалась, что для нее лучший комплимент – это сравнение с мамой.
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