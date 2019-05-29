Актера Алексея Панина оштрафовали на 59 тыс. руб. за нарушение правил поведения в самолете

В среду, 29 мая, стало известно, что знаменитого российского актера Алексея Панина обязали выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за нарушение правил поведения в самолете.

Отмечается, что 1 декабря прошлого Панин был снят с рейса Москва – Стамбул, после того как он начал курить на борту. Бортпроводник сделал артисту замечание, однако в ответ Алексей устроил дебош. Впоследствии выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося перевозчику пришлось проводить дополнительную санобработку самолета.