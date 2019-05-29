Татьяна Навка опубликовала фото, как дочку Надю развлекает папа Дмитрий Песков

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка все свободное время уделяет семье - дочкам студентке - Саше и младшей Надюше Песковой и мужу Дмитрию Пескову. Навка опубликовала фото, судя по которому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже находит время для занятий с маленькой Надей.

Татьяна Навка в эффектных костюмах и с украшениями произвела впечатление на Каннском кинофестивале

"Папин аттракцион!!!" - подписала снимок Навка. Песков покатал малышку на гироскутере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)26 Май 2019 в 5:44 PDT

После рождения младшей дочери Татьяна Навка рассказала, что она пересмотрела взгляды на воспитание и развитие детей. С Надей преподаватели занимаются музыкой, английским и китайским языками. Девочка плавает и катается на коньках.