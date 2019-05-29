Татьяна Навка опубликовала фото, как дочку Надю развлекает папа Дмитрий Песков
29 мая 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка все свободное время уделяет семье - дочкам студентке - Саше и младшей Надюше Песковой и мужу Дмитрию Пескову. Навка опубликовала фото, судя по которому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже находит время для занятий с маленькой Надей.
"Папин аттракцион!!!" - подписала снимок Навка. Песков покатал малышку на гироскутере.
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После рождения младшей дочери Татьяна Навка рассказала, что она пересмотрела взгляды на воспитание и развитие детей. С Надей преподаватели занимаются музыкой, английским и китайским языками. Девочка плавает и катается на коньках.
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