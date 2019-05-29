Светлана Лобода показала, как репетирует в номере отеля – без макияжа, но в шляпе

Артистка Светлана Лобода, которая живет в бешеном ритме, показала, как репетирует в номере отеля. Для "прогона" своего номера певица не стала наносить макияж, зато надела широкополую шляпу.

Лобода призналась, что у нее часто спрашивают, когда она успевает репетировать. Светлана решила наглядно продемонстрировать поклонникам этот процесс, передает портал teleprogramma.pro.

На видео можно увидеть, как артистка в джинсовых мини-шортах, футболке, черной шляпе и серебристых босоножках на каблуках зажигательно танцует в номере гостиницы. В качестве "микрофона" Светлана Лобода использует небольшую бутылку с водой.

Многие отметили необычайную работоспособность певицы, а также ее прекрасную фигуру.