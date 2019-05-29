В СМИ появилась информация о том, что исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" Кит Харингтон после завершения сериала обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом.

Согласно последней информации издания Page Six, которое ссылается на друга актера, Харингтону понадобилась помощь из-за стресса, вызванного окончанием съемок.

Уточняется, что Кит находится в оздоровительном центре уже около месяца. В данном заведении он практикует медитацию и посещает различные психологические тренинги. Издание утверждает, что жена актера Роуз Лесли поддерживает любимого в это непростое время.